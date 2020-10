Grosses difficultés au Racing club de Nouakchott

Le Racing club se trouve aujourd’hui dans un état de vétusté et de dégradation avancé au grand dam des sportifs et athlètes qui le fréquentent quotidiennement. Les responsables de l’établissement éprouvent des difficultés à réhabiliter les deux terrains de tennis, en état de dégradation avancée. Les deux tapis changés à maintes reprises s’effritent de plus en plus. Force est de constater que le mal est beaucoup plus profond.Les différentes installations sont dans un piteux état. Aucune réhabilitation digne de ce nom n’a été entreprise depuis l’ouverture de cette salle omnisports en 1963. Le Racing club est un lieu chargé d’histoire. La première salle de sport y a été ouverte en 1962.

Repris il y a quatre ans par Mohamed Lemine Ould Lemrabott, président de la Fédération mauritanienne de Tennis, l’établissement peine à faire face à ses charges particulièrement onéreuses. En plus des salaires des dix employés permanents, le Racing doit honorer ses factures d’eau et d’électricité, de l’ordre de 1 million de MRO. Les difficultés de l’établissement sont apparus lorsque le nouveau repreneur a décidé de mettre fin à la licence d’exploitation d’alcool. Ce qui a impacté considérablement sur les revenus qui ont chuté de 95%. Mohamed Lemine est le premier mauritanien à diriger ce club.

Jusque-là occupé par des français. Il se démène pour faire vivre cet établissement qui abrite aussi le siège de la Fédération mauritanienne de Tennis. La tâche n’est pas du tout aisée.

Sans réel soutien ne serait-ce que les différents appuis de proches et d’adhérents, le président de la Fédération mauritanienne de Tennis sollicite l’Etat mauritanien à travers ses projets de réhabilitation d’infrastructures à solutionner ce problème qui risque d’anéantir la dynamique enclenchée visant à mieux ancrer la pratique de la petite balle dans le pays. La réhabilitation de deux terrains et des installations annexes nécessite 40 millions de MRO dont la fédération mauritanienne de tennis ne dispose pas. Les travaux sont importants d’autant plus que l'ensemble de l’établissement nécessite une véritable rénovation. Face à cette situation, les sportifs n’ont pas manquéd’exprimer leur inquiétude en ce qui concerne l’état de délabrement dans lequel se trouve cet espace sportif. Ces athlètes, très déçus devant cette situation que nul ne peut expliquer, lancent un appel pressant aux autorités concernées afin d’intervenir en vue de la réhabilitation de cette enceinte sportive, vétuste à l’extrême et qui n’honore nullement.

Pour faire face à ces grosses difficultés, l’établissement tente non sans mal de se relancer à travers la location de sa piscine, de sa salle omnisports, de son terrain de foot ainsi que de la grande salle de banquets pouvant accueillir 3000 invités. Pour ses besoins culinaires, le Racing Club dispose d’un jardin maraicher avec une autonomie en légumes. La salle de spectacles est pour le moment fermée, en raison du Covid-19.

Thiam