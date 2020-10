Hodh Elgharbi: Appui du Projet SAFIRE pour la promotion des filières lait et maraichage

C'est dans le cadre de sa composante Rėsilience que le projet SAFIRE (Sėcuritė Alimentaire/Formation/Insertion Rėsilience et Emploi) a appuyė à travers ses partenaires (OXFAM ODZASAM) les fliėres maraichage et lait au niveau de sa zone d'intervention dans la Wilaya du Hodh Elgharbi.

Cet appui a permis l'organisation des diffėrents maillons ( producteurs, transporteurs, vendeurs, transformateurs) qui interviennent au niveau de chaque filiėre sous forme de Groupes d'Interets Economiques (GIR) et de les accompagner pour la promotion des filiėres et la crėation d'emplois.

La structuration en perspective de ces deux secteurs informels initiėe par le projet SAFIRE et ses partenaires dans les communes de Ain Farba, Agharghare, Aioun et Tintane a dejà permis la mise en place d'un cadre régional de concertations, d'ėchanges et de plaidoyers pour la promotion des filiėres lait et maraichage. Il s'agit de l'ėlaboration d"une plateforme sur la base d'une approche consensuelle et participative.

Pour jouer pleinement son rôle, sa mission est assurėe par un comitė de pilotage et de supervision au sein duquel sont reprėsentės les differents acteurs directs (les bénéficiaires) et indirects (MDR, ME, GNAP....).

