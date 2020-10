Dossier de la corruption: ça avance

Selon une source judiciaire citée par Saharamedias, les travaux sur les dossiers de la dernière décennie avancent sur la base de l'enquête préliminaire dont a été chargée la police chargée des crimes économiques et dont les résultats seront remis incessamment au parquet général. Dès sa réception, les magistrats en charge du dossier devrait classifier les affaires dans la perspective de les affecter aux tribunaux spécialisés. Il est attendu que certaines soient qualifiées de haute trahison. Le cas échéant, les mis en cause seront traduits devant une haute cour de justice pour les juger. Selon des informations largement relayées au cours de la journée du 23 octobre par quelques sites, certains dossiers de la commission d'enquête parlementaire comme celui de la Sonimex, l'affaire de la Fondation de la Snim ou celui des infrastructures et d'autres auraient été considérés par la justice comme incomplets en termes de preuves et ne permettent pas d'inculper l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Cette information intervient à quelques jours de l'audience accordée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à Isselkou Ould Ahmed Izid Bih qui est l'un des plus grands soutiens de Mohamed Ould Abdel Aziz dont les avocats intensifient les ripostes contre leurs collègues de la "partie civile " dans une bataille de procédures et d'interprétation des textes juridiques.