Mauritanie : Chaavi de retour au Bercail

Mustapha Limam Chaavi, opposant historique aux régimes de Maaouya ould Sid Ahmed Taya (1984/2005) et Mohamed ould Abdel Aziz (2008/2019), homme politique très célèbre dans le Sahel, en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, est rentré à Nouakchott dimanche en début de soirée en provenance de Dubaï, après 12 années d’exil.

Mustapha Limam Chaavi est un acteur bien introduit dans les palais présidentiels au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Connaissant parfaitement le milieu des Groupes Terroristes Armés (GTA), Il a régulièrement joué un rôle dans les négociations visant la libération des otages occidentaux enlevés au Sahel pendant de nombreuses années.

Son retour au pays s’inscrit dans le cadre d’une politique de détente et d’ouverture, initiée par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani,

élu en juin 2019, qui a permis le retour de nombreux opposants et hommes d’affaires, sous le coup de poursuites judiciaires et faisant l’objet de mandats d’arrêt sous le règne de Mohamed ould Abdel Aziz.