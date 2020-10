Ouverture d’une enquête après publication des résultats du BAC par un site inconnu

Le gouvernement annonce l’ouverture d’une enquête suite à la publication des résultats du Baccalauréat 2020 « par un site inconnu », à travers une déclaration du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme, rendue publique samedi.

Ce document affirme que les services du ministère « ont constaté pendant la journée du vendredi 16 octobre 2020, la circulation à une grande échelle, des résultats du baccalauréat sur un site électronique inconnu de sa part.

Il a été décidé de poursuivre le processus habituel de proclamation des résultats sans commenter officiellement l’événement dans l’attente d’une idée plus précise des faits.

Il s’est avéré, plus tard, que les résultats officiels et ceux mis en ligne par le site inconnu sont identiques.Cela privilégie une hypothèse suivant laquelle : les vrais résultats sont parvenus au site sans qu’il ait pu les modifier. Face à cette situation, le ministère a, aussitôt, formé une commission chargée de diligenter des investigations sur cette affaire et établir un rapport qui identifie les responsabilités et les insuffisances pouvant être à l’origine d’un tel acte.

Le ministère affirme que les résultats officiels, notifiés et archivés sont ceux publiés sur le site de la Direction des Examens ».