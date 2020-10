Objet : Témoignage et Remerciements.

Par la présente, nous membres de la famille Mohamed Elmoustapha Bedredine, nous nous faisons le devoir d’adresser à votre Haute Attention notre profonde gratitude pour la promptitude de l’initiative que vous avez personnellement prise pour une évacuation d’urgence de notre regretté père en Algérie pays frère et ami ou il a pu bénéficier d’un traitement de qualité dans l’un des plus illustres hôpitaux de ce pays.

Après sa disparition vous êtes intervenus encore une fois, Monsieur le Président, afin que la dépouille soit rapatriée dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais. Ce qui a permis au pays et à la nation aux quels il a donné toute sa vie de l’accompagner à sa dernière demeure.

Nul doute que ces deux gestes, hautement humanitaires et patriotiques, découlent du profond respect que vous vouez à vos concitoyens et témoignent de la considération que vous avez pour l’histoire et les symboles de notre chère patrie.

Pour tout ça, nous vous prions, Excellence Monsieur le Président, d’accepter encore notre profonde gratitude et nos remerciements les plus sincères ainsi que ceux de tout le peuple mauritanien.

Qu’Allah l’enveloppe de son incommensurable miséricorde et l’accueille dans son vaste paradis.

La famille du regretté Mohamed El Moustapha BEDREDINE