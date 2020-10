‘’La Snim fait face à des défis’’, dixit le ministre des Mines

Le ministre du pétrole, de l’énergie et des mines, Abdesselam Ould Mohamed Salem a déclaré à Nouadhibou que ‘’la société nationale industrielle et minière fait face à des défis économiques, financiers et technologiques qui nécessitent de réfléchir à une vision de réforme pour permettre de les relever’’. Le ministre a ajouté au cours d'une réunion tenue à Nouadhibou en présence de l'administrateur directeur général de la Snim, de ses cadres et hauts responsables et des autorités locales que la capacité de production de la société a baissé de 20% et que ses ventes sur les marchés internationaux qui tournaient autour de 5% ont chuté jusqu'à 1% au cours de la dernière décennie.

S'adressant aux cadres, le ministre a déclaré: " Je vous confirme le soutien du président de la République et le gouvernement pour la réforme de la société en vue de créer un climat qui favorise une gestion raisonnable ". Le ministre des mines a déclaré que cette réforme nécessite que la société et le gouvernement travaillent en bonne collaboration comme une seule équipe afin de développer des stratégies pour faire face à ces défis sur la base d'une bonne vision de réforme jusqu'à ce que la Snim sorte de cette situation particulière de son histoire et qu'elle retrouve sa place sur les marchés internationaux.