بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و أدخلي جنتي

صدق الله العظيم

Remerciements

Le 10/10/2020, le peuple mauritanien, toutes composantes civile et officielle unies comme un seul homme, se leva pour dire adieu à un symbole national. Il s’agit de notre très cher père Mohamed Elmoustapha Bedredine emporté par le destin ultime la matinée du mercredi 07/10/2020 à Tizi Ouzou en Algérie. Ce sursaut national reflétant un tableau harmonieux dans ses dimensions et dans ses couleurs d’une Mauritanie reconciliée avec elle-même, une Mauritanie telle que l’auguste disparu l’a toujours voulue et pour laquelle il a consacré toute sa vie. A l’occasion de ce drame national dont nous avons tous partagé le terrible impact, nous les membres de la famille de feu Mohamed Elmoustapha Bedredine convaincus de notre foi en Dieu et à son destin, exprimons :

1 ) Notre gratitude et notre reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de la République, au gouvernement et au peuple mauritanien dans toutes ses composantes nationales, les institutions officielles, organisations civiles et privées, personnalités morales, politiques, sociales et familiales ainsi que les camarades et amis ayant fidèlement accompagné le défunt en ses souffrances durant sa longue maladie et à leur tête la grande combattante et honorable députée Kadiata Malick Diallo. Nous n’oublierons jamais leurs indéfectibles et sincères solidarités discrètes ou déclarées prouvant ainsi leur attachement aux principes et aux valeurs pour les quels il a consacré dignement et courageusement sa vie au service des plus démunis pour la préservation de l’unité nationale et la dignité du peuple mauritanien avec intégrité, générosité et courage.

2 ) Le regretté a consacré toute sa vie au service des citoyens et de la nation mauritanienne à partir de diverses positions professionnelle, politique, législative, sociale et organisationnelle qu’il a occupées sa vie durant. Il n’a jamais accepté de limiter son engagement à une famille, tribu, région ou un clan donné. Pour lui, tout est pour la nation, la providence l’a exaucé dans ses nobles choix. C’est ainsi que Dieu lui a retiré la vie au moment ou il est libre de tout engagement partisan. Il a donc vécu toute sa vie pour la patrie et il a disparu également pour la patrie toute entière. Aussi, nous présentons toutes nos sincères condoléances à l’ensemble du peuple mauritanien, aux amis et camarades intègres de lutte du défunt souhaitant ainsi au disparu de la nation une paix méritée dans l’au-delà.

Nouakchott le 15/10/2020

La famille du défunt Mohamed El Moustapha BEDREDINE