Le CNOSM équipe onze fédérations sportives

Onze fédérations nationales sportives bénéficient, au sein de l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott, de bureaux équipés en unités informatiques et matériels bureautiques, sur financement du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien (CNOSM). Une salle d’arts martiaux entièrement dotée par le même CNOSM est également mise à la disposition des athlètes, afin d’affiner leur préparation pour les compétitions. Durant une année, le CNOSM prendra en charge les frais de location. Autant d’actions en droite ligne du plan visant à soutenir les fédérations dans la détection des talents. Une enquête soignée avait précédemment identifié les bénéficiaires.

La cérémonie d’inauguration et de remise de clés s’est déroulée le 6 Octobre, sous la présidence du ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb ould Sid’Ahmed, en présence du président du CNOSM, Abderrahmane Ethmane, de cadres du MEJS, de membres dudit Comité olympique et de l’ensemble des présidents et représentants des fédérations sportives. Pour le patron de l’olympisme mauritanien, les onze associations nationales disposeront pour la première fois de « bureaux et d’un espace de travail digne de ce nom ». Et de remercier le MEJS pour sa « collaboration », espérant la continuité de celle-ci « pour le développement du sport ».

Lui succédant à la tribune, le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports clame de fortes annonces, sous des tonnerres d’applaudissements. Taleb ould Sid’Ahmed révèle avoir reçu instruction d’augmenter de 50 % l’enveloppe allouée aux quarante-et-une associations sportives du pays. Soixante-dix millions de MRU seront répartis aux fédérations, suivant les performances de leurs athlètes. Et vingt millions de MRU distribués entre les différentes associations à partir de Janvier 2021, pour prendre part à toutes les compétitions internationales.

Un Compte d’Affectation Spécial (CAS) sera également ouvert à toutes les fédérations, ainsi qu’aux sportifs individuels, sur la base d’une convention de performances. Enfin le MEJS projette de distribuer une enveloppe financière à une quarantaine d’associations sportives des différents quartiers de Nouakchott pour « développer la pratique sportive dans les quartiers de la capitale ». Taleb ould Sid’Ahmed a encouragé les dirigeants de fédérations et les athlètes à « chercher l’excellence ». Profitant de la circonstance, le ministre a invité les acteurs sportifs à affronter ensemble les problèmes, à mettre fin à leurs divergences et à « cultiver l’union, la solidarité et la paix. Il est important de trouver la solution aux conflits qui minent certaines fédérations, la famille sportive a besoin de raffermir ses liens, afin que le sport soit un vecteur de l’unité nationale et du développement socio-culturel ».

Les quatre prochaines années seront consacrées à un plaidoyer sur les infrastructures. Le gouvernement compte ainsi investir dans l’édification d’infrastructures sportives et Taleb dit avoir déjà reçu le feu vert pour la réhabilitation du stade Ramdane de Rosso, ainsi que diverses autres enceintes sportives. Il réitère l’engagement de l’État à soutenir et accompagner le CNOSM dans la mise en œuvre de son plan d’action, félicitant celui-là pour les efforts déployés. À leur tour, les présidents des fédérations bénéficiaires saluent vivement l’action menée qui leur permettra de travailler dans des cadres appropriés. La cérémonie s’est achevée par la remise des clefs des bureaux et une visite guidée de tous les sièges.

Les Mourabitounes s’offrent un succès de prestige face à la Sierra Leone

Grâce à des buts de Mamadou Niass (23’) et de Hamoy Tanjy (77’), contre une seule réalisation de Hassan Milla Kamara (33’), les Mourabitounes se sont imposés le vendredi 9 Octobre, en match amical contre la Sierra Leone (2-1), au Stade Cheikha Boidiya.

Pour cette rencontre de reprise après une longue coupure en raison du Covid-19, la victoire a été longue à se dessiner et le combat fut âpre face à une équipe sierra-léonaise accrocheuse et vaillante. Bonne prestation collective et large satisfecit pour quelques individualités qui ont su répondre au défi physique imposé par l’adversaire. Au final, une victoire de prestige qui permet aux troupes de Corentin Martins de faire le plein de confiance avant le derby face au Sénégal.

Corentin Martins, sélectionneur des Mourabitounes : « une belle victoire ! »

« Je suis content de la prestation ce soir des joueurs, malgré l’absence de cinq joueurs titulaires lors du match contre la Centrafrique. Nous avons essayé de continuer à produire du jeu, à trouver des décalages en première mi-temps. C’est vrai qu’au bout de quinze minutes, on pouvait mener deux à zéro. Et en ne marquant qu’un but, nous n’étions pas à l’abri du retour de l’adversaire. Nous avons assez bien utilisé le ballon, en allant de l’avant. […] Il fallait de la vitesse pour cela. […] Mais on prend un but, on ralentit un peu puis l’équipe se ressaisit en deuxième mi-temps et marque. Le gros point positif, c’est les joueurs qui sont rentrés ce soir. Idrissa Thiam et Hamoye Tanjy ont apporté un plus à l’équipe pour lui permettre de gagner le match à la fin […]. Par rapport au derby face au Sénégal mardi, nous allons d’abord commencer ce soir par récupérer. Parce que nous avons produit beaucoup d’efforts. Nous avons des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup dans leur club respectif, d’autres qui n’en ont pas. Ils vont tous essayer de récupérer ce soir. Puis nous préparerons le match contre le Sénégal, un match important pour nous. C’est une équipe de haut niveau. Une montagne. Nous allons essayer de bien figurer par rapport à elle avec nos armes. Nous verrons d’ici mardi les joueurs que nous aurons pu récupérer. Ce soir, nous sommes contents, parce que nous avons réalisé un bon match. C’est une belle victoire ! »

John Conteh, sélectionneur de la Sierra Leone : « Ce fut un bon match »

« Le résultat est bon pour nous : cela fait un moment qu'on ne joue pas au football en Sierra Leone, un petit pays, et nous sommes là pour travailler, afin de tirer l'équipe vers le haut. La Mauritanie est une bonne équipe, ils sont en avance en terme d'infrastructures... et nous, on veut faire comme eux. Ce fut un bon match. Nous avons commis deux erreurs qui nous ont été fatales permettant aux mauritaniens de marquer à deux reprises. Le résultat est bon pour notre jeune équipe, contrairement aux mauritaniens qui évoluent ensemble depuis cinq ans, avec un sélectionneur en place depuis six ans. Quant à moi, je viens de prendre les commandes de la sélection, il y a quatre mois […] Nous sommes dans une phase de transition et projetons d’aller de l’avant ».