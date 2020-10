Un détachement de la gendarmerie pour la RCA

Un neuvième détachement de la gendarmerie mauritanienne a quitté Nouakchott dans la nuit de dimanche à lundi, à destination de la ville de Braye, en vue de servir au sein de la Mission Multidimensionnelle Intégrée de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Centre Africaine (MINUSCA), rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

« Ce détachement est composé de 140 éléments : 9 officiers, 28 sous-officiers et 103 gendarmes, dont des équipes médicales et techniques. Il comprend toutes les spécialités requises pour ce genre de missions internationales, avec les moyens logistiques nécessaires.

Les éléments de l’unité ont reçu, pendant 2 mois, une formation préparatoire aux futures missions : apprentissage des lois et normes mises en œuvre par l’ONU, la défense des droits humains, la protection des minorités menacées, l’assistance aux victimes de conflits communautaires ».

Ces gendarmes « ont également subi des stages pratiques sur les opérations de libération d’otages, la tenue de points de contrôle fixes et mobiles, la protection des personnalités importantes, les patrouilles marchantes ou mobiles et la lutte anti-émeutes ».

Le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, le général Mohamed Vall ould Maayif, a exhorté les membres du contingent « au respect des instructions du commandement, être en harmonie avec les lois de l’ONU, et réaliser un apport qualitatif dans la suite des prédécesseurs » à travers une allocution prononcée au cours de la

cérémonie de départ.