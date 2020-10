Les travailleurs de la Snim protestent

Plusieurs dizaines des travailleurs de la société nationale industrielle et minière (Snim) ont protesté dimanche soir (11 octobre) à Zouerate contre la décision de la direction générale d'augmenter l'âge de la retraite. Parmi les manifestants, plusieurs d’entre eux devaient bénéficier de leurs droits à la retraite à la fin de cette année. Les protestataires ont levé des banderoles avec des slogans comme : Non à l'augmentation de l'âge de la retraite ou encore Non au travail forcé au nom de la loi! Les manifestants ont convenu de continuer à organiser des sit in de refus de cette mesure qu'ils qualifient " d'injuste et d'arbitraire ". Les travailleurs ont aussi décidé de protester devant la délégation du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports pour exprimer leur rejet de cette mesure considérée par l'un de leur porte parole "seulement d'injuste à leur encontre mais aussi à l'encontre des jeunes qui sont au chômage ".