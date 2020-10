Éducation : Édition des nouveaux manuels

Le ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a supervisé ce jeudi 8 octobre le lancement des travaux des ateliers pour l'édition des nouveaux manuels scolaires sur la base des nouveaux programmes que des experts nationaux ont revus et mis à niveau en rapport avec les objectifs et les orientations de la réforme du système éducatif. Dans son allocution, le ministre a rappelé l'importance du livre scolaire et félicité les experts nationaux qui ont, plusieurs semaines durant, travaillé au toilettage des programmes pour les adapter au nouveau contexte dans la perspective d'une école républicaine. Le ministre a confirmé que les livres des deux premières années du Fondamental et de celles du secondaire seront disponibles dès l'ouverture de l'année scolaire prochaine 2020/2021 prévue le 15 novembre. Les manuels des autres niveaux seront édités dans les délais convenables. Le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme se prépare à lancer de larges concertations nationales auxquelles participeront tous les acteurs concernés par l'opération pédagogique et dont le document référentiel est déjà élaboré.