EXCLUSIVITE : la Banque mobile Bankily de la Banque Populaire de Mauritanie signe avec la Somelec

La BPM a lancé en Janvier dernier sa Banque Mobile BANKILY. Nous rappelons que BANKILY est un service permettant au client d’ouvrir un compte bancaire gratuitement et de profiter de plusieurs fonctionnalités de « mobile banking » comme le transfert d’argent, le paiement des commerçants, la recharge de crédit téléphonique, le paiement de facture d’eau ou d’électricité, le retrait et le versement d’argent , etc...

Aujourd’hui BANKILY fait une avancée incontestable car grâce à cette banque Mobile, il sera enfin possible pour un abonné de la SOMELEC de payer sa facture sans se déplacer ni souffrir des longues files d’attente.

Le principe est simple. Avec un compte bancaire sur Bankily, l’abonné peut payer sa facture d’électricité à travers l’application BANKILY ou via un téléphone sans internet (pour les abonnés Mattel et Chinguitel) en tapant le *888# (et suivre les instructions).

Pour payer sa facture, il suffit d’introduire, pour une seule fois, la référence de facture - le montant sera automatiquement affiché - puis confirmer la transaction. Le client recevra une notification ou un message retraçant le paiement de la facture. La SOMELEC recevra automatiquement le règlement via son compte à la BPM. Après le paiement d’une première facture, le client recevra une notification de rappel pour le paiement de ces prochaines factures.

Rappelons également que Bankily vous permet de payer depuis plusieurs mois vos factures d’eau à la SNDE.

