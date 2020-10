Dossier de la corruption : Vers la justice

Selon des sources citées par le site Meyadin, les conclusions de l'enquête préliminaire entreprise par la police chargée des crimes économiques et financiers qui devrait être remis à la justice au cours de cette semaine ne le sera plus avant le lundi prochain (12 octobre). Selon les sources citées, le retard du transfert du dossier de l'ancien président et de tous ceux qui sont cités à savoir des dizaines de ses anciens collaborateurs ( ministres, directeurs généraux d'établissements), hommes d'affaires et proches parents est causé par la découverte par les enquêteurs de certaines contradictions et tentatives d'induction en erreur entreprises par certains cités dans les graves affaires de mauvaise gestion et de gabegie au cours de la décennie allant de 2009 à 2019. Dans cette deuxième étape de la procédure, la justice va décider de la suite à donner aux accusations dont font l'objet toutes les personnes citées dans l'enquête préliminaire.