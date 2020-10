Décès de Bedredine : Le gouvernement rapatrie sa dépouille

Après avoir donné instruction pour son transport dans un avion spécial vers l'Algérie où il se soignait depuis quelques temps, le gouvernement a ordonné de prendre les dispositions nécessaires pour le rapatriement de la dépouille de feu Moustapha Ould Bedredine dans un avion spécial. Le défunt, dont la mort a été annoncée tard dans la soirée du mercredi, a été durant plus de 60 ans ( il était âgé de 82 ans) de tous les combats contre l'injustice et la marginalisation. Membre éminent du Mouvement des Kadihines et de celui du Mouvement National Démocratique, le Timonier comme aiment à l'appeler ses amis était un grand manoeuvrier politique très chevronné et un syndicaliste intransigeant sur les droits des travailleurs prolétaires. Feu doyen Bedredine, ancien administrateur des écoles normales était aussi un député hors pair et un orateur véhément. Élu deux fois député en 2001 et en 2006 pour le compte de l'Union des forces du Progrès (UFP) dont il était l'un des grands responsables et au sein duquel il occupa plusieurs fonctions : vice-président et secrétaire général jusqu'à son décès survenu ce mercredi à Alger.