Décès de Moustapha Ould Bedredine : Une page se tourne

Des sources proches de la famille ont annoncé le décès de Moustapha Ould Bedredine à 82 ans à la suite d'une longue maladie pour laquelle le gouvernement avait donné instruction pour le faire soigner à l'étranger. Avec sa mort, le pays perd l'un de ses hommes politiques les plus emblématiques. Feu Moustapha Ould Bedredine, un instituteur de formation devenu inspecteur de l'enseignement fondamental, est membre fondateur du mouvement des Kadihines de Mauritanie ( PKM) et figure remarquable du mouvement national démocratique (MND) avant de fonder avec quelques uns de ses compagnons, notamment Mohamed Ould Mouloud, Kadiata Malik Diallo, Khalilou Ould Dedde et d'autres l'Union des forces du Progrès pour lequel il sera élu en 2006 député à l'Assemblée nationale et où il occupa plusieurs postes de responsabilité comme la vice-présidence ou le Secrétariat général. Surnommé le Timonier, Moustapha Ould Bedredine a toujours été un militant des grandes causes et un allié inconditionnel des pauvres et des marginalisés.