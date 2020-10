Pluviométrie 2020 : Risques élevées d'inondation

« D’importantes pluies,du 4 au 7 Octobre courant, pourraient provoquer d’importants dégâts, avec des risques accrus d’aggraverla situation de régions déjà sinistrées », avertitl’Office national de la météorologie (ONM). Selon ledit office,ces précipitations toucheront la majorité des deux Hodhs, l’Assaba, le Guidimakha, le Gorgol, le Tagant, l’Inchiri, le Sud du TirisZemmour, Dakhlet-Nouadhibou, le Brakna, le Trarza et Nouakchott. L’ONM ajoute qu’en raison des importantes quantités de pluies enregistrées au cours des derniers mois et eu égard à la hausse du niveau des eaux du fleuve Sénégal, les pluies attendues pourraient aggraver la situation dans la Vallée.Le pire serait donc à venir. « Couplées aux apports des affluents non contrôlés, les pluies ont engendré une montée des eaux à Bakel (Sénégal) et Gouraye (Mauritanie), où la côte d’alerte pourrait être atteinte dans les prochains jours, et à Matam où celle-ci a déjà été dépassée de 8 cm le 10 Septembre ».

« D’après les prévisions, les niveaux d’eau pourraient continuer à s’élever à Bakel et dans les localités en aval. L’OMVS appelle donc les populations de la Vallée et du Delta du fleuve Sénégal à rester vigilantes pendant le passage de l’onde de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux éventuels débordements du fleuve qui pourraient subvenir, notamment en cas de nouveaux épisodes pluviaux dans la zone. En amont,le barrage de Manantali continue cependant à stocker l’eau. Cela permet d’atténuer la crue en aval ». La hausse du niveau du fleuve constitue une source d’inquiétude pour les populations de la Vallée craignant de fortes inondations, une fois les barrages remplis.

Équation autrement épineuse à Nouakchott, ville en-dessous du niveau de la mer et dont les rues se transforment en piscines, sinon pataugeoires, en divers endroits, alors que des maisons se retrouvent inondées en de nombreux quartiers. D’importants dégâts matériels sont également constatés à Rosso.Plusieurs villes de l’Est et du Sud du pays ont été frappées de plein fouet par de graves inondations qui ont déjà causé plus de quatre mille sans-abris et la mort de trois enfants, suite à dix jours de pluie continue.Le pays déplorait déjà six morts au Nord. Bassiknou et ses environs, ainsi que l’arrondissement d’AdelBagrou ont été submergés par les eaux.

Entre normes et excédents

Selon le Bulletin Agrométéorologique Décadaire (BAD)du service agrométérologie de la direction de l’Aménagement rural du ministère du Développement rural, la deuxième décade de Septembre a été marquée « par le passage de lignes de grains ayant occasionné au moins cinq jours de pluie en la majeure partie des wilayas. Les pluies ont été en majorité modérées (50-80 mm) à faibles,après les inondations enregistrées au cours de la décade passée ».

‘’Certaines localités n’ont enregistré depuis au moins dix jours aucune pluie ou de faibles quantités sans aucune incidence sur le développement des cultures. Hodh El Charghi :Fassala Néré, Bousteilla, Djigueni, Oualata ; Hodh El Gharbi : Tintane, Tamchekett, GoguiZemal, AïnFarba ;Gorgol : (ToufoundeCivé, FoumGleïta ;Guidimakha : Dafort. Malgré cette situation, les plantes poursuivent leur bon développement. Les besoins en eau des cultures pluviales (sorgho, mil) sont en grande partie satisfaits à la date d’aujourd’hui ».

Comparée à la même période de l’année passée, environ 95 % des postes pluviométriques suivis présente une situation normale, voire excédentaire. Par rapport à la moyenne (1981-2010), environ 83 % des postes pluviométriques présente une situation pluviométrique normale à excédentaire.Depuis le début de l’hivernage les plus importants cumuls sont enregistrés dans les localités suivantes :Hodh El Charghi : AdelBogrou 632 mn en 25 jours de pluie, Bassiknou 449 mm en 17 jours, Bousteilla 410 mm en 25 jours, Amourj 382 mm en 21 jours, Djigueni 373 mn en 22 jours, Néma 333 mm en 18 jours, FassalaNere 294 mm en 16 jours, AouinatZ’Bell 293 mm en 13 jours, Nbeikett Lehwach 291 mm en 16 jours.

Hodh El Gharbi : Voulaniya 585 mm en 20 jours, Medbougou 533 mm en 28 jours, GoguiZemal 415 mm en 24 jours,Koubeni 408 mm en 25 jours, Touil 412 mm en 20 jours, AïnFarba 355 mm en 13 jours, Tintane 328 mm en 19 jours, Aioun 295 mm en 18 jours.Assaba : Hamod 455 mm en 23 jours, Kiffa 370 mm en 18 jours, Tenaha 348 mm en 11 jours, Kankossa 338 mm en 22 jours, Barkeol 308 mm en 18 jours, Guerou 285 mm en 17 jours. Guidimakha : Ghabou 641 mm en 35 jours, Wampou529 mm en 22 jours,Harr 528 mm en 24 jours, Sélibaby 479 mm en 25 jours, Gouraye 457 mm en 27 jours, Ouldyenge 401 mm en 23 jours, Dafort 300 mm en 13 jours, Bouanze 298 mm en 12 jours, Diaguily 257 mm en 17 jours.

Tagant : N’Beika 170 mm en 12 jours, Achram 169 mm en 15 jours; Moudjeria 101 mm en 11 jours, Tidjikja 79 mm en 12 jours. Brakna : Male 337 mm en 15 jours, Aleg 319 mm en 15 jours, M’Bagne 307 mm en 14 jours, Boghé 269 mm en 11 jours, Bababé 259 mm en 12 jours, MagtaLahjar 233 mm en 11 jours, Bagodine 226 mm en 11 jours.Gorgol : Djadjibine 558 mm en 23 jours, Maghama 490 mm en 25 jours, M’Bout 416 mm en 20 jours, ToufoundéCivé 403 mm en 16 jours, Kaédi 260 mm en 16 jours, Monguel 232 mm en 12 jours, Lexeiba 220 mm en 16 jours. Trarza : Rosso 374 mm en 17 jours, Boutilimit 327 mm en 10 jours, Tekane 272 mm en 10 jours, Ndiago 270 mm en 13 jours, R’kiz 242 mm en 9 jours, Lexeiba II 208 mm en 10 jours.

Situation phytosanitaire

Dans l’ensemble, la situation est calme sauf au Trarza où quelques attaques de chenilles défoliatrices ont été constatées sur le riz et les cultures maraîchères, ainsi que des attaques massives de rats en Assaba où la séssamie a été signalée dans la zone de Barkéol. Sur le plan de la lutte anti-aviaire, la situation est calme.

Situation des cultures

Concernant les cultures irriguées au Trarza, 27 188,6ha ont été validés par les services techniques du département. Le travail des équipes a été ralenti par l’accumulation des pluies enregistrées ces derniers jours. Gorgol : 1 087 ha mis en valeur au PPG1 et autres petits périmètres. Les cultures sont au stade de semis, repiquage et tallage.Le PPGII est également en cours d’exploitation.Brakna : CPB-Extension, 1 991 ha déjà mis en eau ; coopératives, 1 095.5 ha en cours d’exploitation. Les cultures sont au stade de levée, début tallage. D’autres périmètres sont en cours de mesurage.

Cultures pluviales

La situation phénologique varie, explique le BAD, selon les wilayas et se présente comme suit : Assaba :petit mil, tallage vers épiaison ;sorgho,re-semis, levée, tallage montaison ;niébé, floraison et début fructification. Brakna : sorgho, semis à montaison ;niébé/pastèque, semis à formation des fruits ;petit mil, tallage-montaison et floraison.Hodh El Gharbi : semis, levée, montaison et début tallage pour le petit mil. Tagant : les cultures du Diéri sont au stade de re-semis, début tallage chez le sorgho hâtif ; début ramification pour le niébé et les pastèques. Trarza : semis, tallage pour les cultures traditionnelles. Adrar : semis, levée et tallage pour toutes les spéculations cultivées (sorgho, niébé, blé et pastèques).

Situation sanitaire

Au Brakna, on signale plusieurs suspicion de foyers de pasteurellose cameline, appelée communément nhase ou boubarede, en particulier dans la zone pastorale au Nord de Chegar. Trarza : pasteurellose signalée dans les moughataa de Boutilimit et Mederdra (sur les camelins) et PPR dans la moughataa de Rosso (sur les petits ruminants). Ailleurs, la situation est calme, aucune maladie réputée contagieuse à déclaration obligatoire n’a été déclarée.

Situation pastorale

Dans l’ensemble, la situation pastorale est bonne, signale le BAD, et se caractérise par une progression importante du front de végétation mettant en évidence la disponibilité progressive de l’herbe verte dans quasiment toutes les zones agropastorales du pays.« Suite aux bonne pluies enregistrées durant les deux dernières décades du mois d’Août, on note un bon remplissage des différents points d’eau (mares, barrages, puits…), une situation globalement favorable au développement de la végétation et une bonne amélioration de la disponibilité en fourrage vert pour l’alimentation ». Enfin, « le taux de remplissage des barrages est globalement satisfaisant », estime le BAD,« et varie selon les wilayas. Hodh El Gharbi : 70 à 90% ; Assaba : 70 à 100% ; Brakna : 60 à 100% ; Tagant : 30 à 90% ; Adrar : 45 à 80% ».

Synthèse Thiam Mamadou