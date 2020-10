Dossier de la corruption: Convocation de Lea'mer Ould Wedadi

La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué l'homme d'affaires Lea'mer Béchir Wedadi pour l'entendre sur certains dossiers de la dernière décennie pendant laquelle l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz dont il était l'un des proches était au pouvoir. La police chargée des crimes économiques et financiers, mandatée par le parquet général pour procéder à une enquête préliminaire consécutive à un rapport produit par une commission d'enquête parlementaire, a entendu plusieurs hautes personnalités( 3anciens premiers ministres, plusieurs ministres, des directeurs généraux d'établissements publics, hommes d'affaires et proches de l'ancien président) qui étaient aux affaires entre 2009 et 2019. D'autres hommes d'affaires, notamment Bahaye Ould Ghadda et Mohamed Ould Bobat ont été récemment convoqués et gardés à vue. Selon des sources proches de l'enquête, l'homme d'affaires Lea'mer Ould Béchir Wedadi a été essentiellement entendu dans le dossier de la SONIMEX qui a été le théâtre de plusieurs scandales comme celui des engrais avant de faire faillite et de fermer, jetant dans la rue plus d'une centaine de ses employés.