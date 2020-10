Messoud Ould Boulkheir réclame un dialogue

Le président de l'Alliance Populaire Progressiste ( APP) Messoud Ould Boulkheir a appelé à un dialogue politique entre tous les acteurs de la scène politique qui va permettre, selon lui, de" réaliser davantage d'acquis et de garantie et faire émerger une vision nationale commune sur toutes les problématiques nationales prioritaires politiques, sociales et économiques ". Le vieux patriarche, qui est aussi président du Conseil Économique, Social et Environnemental, s'exprimait dans un meeting organisé par son parti à Kaédi. Le président de l'APP a déclaré devant les militants de sa formation que "dorénavant le parti choisira des compétences comme responsables de ses structures régionales afin d'insuffler une nouvelle dynamique confirmant sa neutralité absolue face à toutes les candidatures aux instances dirigeantes du parti.’’ Ould Boulkheir a exhorté les militants à se ranger derrière lui dans ses choix et sa vision pour propager la lutte pacifique, la justice et la préservation de l'unité nationale dans le respect de la loi. La délégation de l'Alliance Populaire Progressiste continue sa tournée vers le Brakna où le président Messoud Ould Boulkhair organisera un meeting le lundi 5 octobre. Pour cela, les responsables locaux du parti ont mis les petits plats dans les grands et intensifié les contacts pour mobiliser le maximum de personnes pour leur manifestation politique. Ainsi, Messoud Ould Boulkheir a repris son bâton de pèlerin après un malaise à Rosso et des missions politiques au Nord du pays qui l'avaient mené à Nouadhibou, Zouerate et Atar.

Après le Brakna, la caravane de l'APP prévoit de visiter les wilayas de l'Assaba, du Tagant, du Guidimaka et des deux Hodhs.