Réunion des experts du G5 Sahel

Nouakchott abrite ce vendredi, une réunion des experts préparatoire à la 8é session du Conseil des Ministres du G5 Sahel, prévue lundi dans la capitale mauritanienne le lundi 5 octobre.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie donnant le coup d’envoi des travaux, le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel, Mama Sambo Sidikou, a exprimé sa satisfaction par rapport à la présence de toutes les délégations « malgré le contexte particulier du monde en raison de la pandémie du coronavirus (COVID-19) qui continue à sévir, et la situation du Mali qui comportait de nombreuses incertitudes.

Ces travaux vont permettre de jeter un regard rétrospectif sur qu’a été la première moitié de l’année 2020, tirer les meilleurs leçons et ajuster le cas échéant les actions pour le reste de l’année et l’avenir».

Malgré un contexte particulier « avec les nombreuses restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, le G5 Sahel a organisé plusieurs activités de haut niveau en 2020 : session ordinaire de la conférence des chefs d’états en février, visioconférence entre les chefs d’états du G5 Sahel et l’Union Européenne (UE) en Avril, un sommet G5 Sahel/France en juin, sur le suivi des conclusions la réunion de Pau (tenue en janvier 2020) et des concertations au niveau ministériel », a rappelé le Secrétaire Exécutif.

Au programme de la rencontre de Nouakchott, « la mise en œuvre du programme du Secrétariat Exécutif, l’état d’exécution du budget, les échanges sur les perspectives de mise en œuvre de la structure de gouvernance, l’état de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence en exercice du G5 Sahel… ».

Le G5 Sahel est une organisation dédiée à la contre le terrorisme, l’insécurité et la coordination des efforts de développement.

Elle regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.