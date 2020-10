Concours d'entrée en sixième : C'est parti!

Après l'organisation du baccalauréat (du 19 au 22 septembre) et le BEPC (28 au 30 septembre), la direction des examens du ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a commencé ce jeudi (1er octobre) les épreuves de l'entrée en sixième sur l'ensemble du territoire national. Plus de 100.000 candidats répartis sur 1019 centres dont 874 à l'intérieur, 145 centres au niveau des trois wilayas de Nouakchott et un centre à Bamako ont participé à cet examen. Parmi ces candidats, 77158 viennent du public, 19157 du privé et 3805 sont des candidats libres. Les filles représentent 51627 soit 51,56% du total des participants.