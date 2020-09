Affaire Aziz: Nouvelles auditions

La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué ce mardi 29 septembre plusieurs responsables de la décennie dont des ministres, directeurs généraux et hommes d'affaires dont les noms ont figuré dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur des dossiers de gabegie de la période allant de 2009 à 2019 pendant laquelle l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz était au pouvoir. Cette convocation intervient juste avant la remise des conclusions de l'enquête préliminaire au parquet général. Parmi les convoqués figurent entre autres les ministres Mohamed Ould Abdel Vetah, Brahim Ould M'barek, l'ancien directeur général de la SOMELEC, Ahmed Salem Ould Ahmed dit El Merkhi et l'homme d'affaires Mohamed Ould Boubat et d'autres. La reconvocation de ces hauts responsables intervient deux jours après la confrontation entre Mohamed Ould Abdel Aziz et sept de ses anciens collaborateurs. Selon des sources proches de l'enquête, la police chargée des crimes économiques remettrait incessamment le rapport de son enquête préliminaire au parquet général pour entamer la phase suivante sur laquelle il est très attendu par l'opinion nationale.