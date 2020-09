Le ministre des Affaires économiques reçoit le Business Forum

Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Kane Ousmane a reçu le lundi 28 septembre 20 l’ambassadeur des Etats-Unis à Nouakchott accompagné des membres du Business Forum (Sid’Ahmed Ould Abeidna, président, Sidi Mohamed Kaem, chargé des affaires auprès du gouvernement et Halima Sakho-Diallo, sa directrice). La délégation en a profité pour faire une présentation détaillée du Forum ainsi que du Work Trading Group, qui a pour but de renforcer le partenariat économique et commercial entre les USA et la Mauritanie. Le tout dans une ambiance cordiale.

Le ministre a remercié les membres du Forum pour le travail réalisé jusqu’à présent et leur a réitéré tout son soutien dans leur objectif de promouvoir la présence américaine dans notre pays