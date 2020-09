Aziz persiste et signe

La police chargée des crimes économiques et financiers a tenu dans la soirée du dimanche 27 septembre une série de réunions pour des séances de confrontation entre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et un certain nombre de ses plus grands collaborateurs au cours des deux mandats passés au pouvoir entre 2009 et 2019. Selon les sources d'Al Akhbar, Ould Abdel Aziz, qui a été reconvoqué par la police pour la quatrième fois ce dimanche avant de le relaxer, a refusé de répondre dans le cadre de la confrontation avec ses anciens collaborateurs préférant répéter à qui veut l'écouter: " En vertu de l'article 93 de la constitution, je refuse de répondre à vos questions ". La police des crimes économiques a réservé les audiences du dimanche soir aux dossiers :

1. Dossier de la Sonimex dans lequel Aziz a été confronté à Bemba Ould Daramane (ancien ministre du commerce), Merteiji Ould El wavi (ancien DG de la Sonimex), Sid'Ahmed Ould Raiss (ancien gouverneur de la BCM). La confrontation entre ces personnalités tournait autour d'une garantie financière accordée pour faire venir un investisseur étranger qui a fait perdre à la société 120 millions d'anciennes ouguiyas après la fuite de l'intermédiaire .

2. Marché de l'ancien aéroport :

Dans ce dossier, la confrontation a eu lieu entre Ould Abdel Aziz et l'homme d'affaires Mohyedine Ould Ahmed Salek, l'ancien ministre des transports, Yahya Ould Hademine sur les conditions et raisons ayant motivé la construction de l'aéroport, Moktar Ould Diay sur la convention d'octroi d'un prêt au profit de la société Ennejah, Mohamed Salem Ould Béchir ancien ADG de la Snim, Mohamed Abdallahi Ould Oudaa, ancien ADG, tous deux interrogés sur les modalités de ce prêt de 50 millions de dollars.

3. Dossier de l'ENER : confrontation entre Mohamed Ould Abdel Aziz, Yahya Ould Hademine et Mohamed Salem Ould Béchir

4. Fondation de la Snim : La confrontation a eu lieu entre Mohamed Ould Abdel Aziz et Ahmedou Ould Jelvoune, ancien ministre de la santé autour de la construction par la Fondation de l'hôpital des maladies virales, Yahya Ould Hademine et Mohamed Abdallahi Ould Oudaa sur la construction d’une maison au profit de l’ancien président en Inchiri, Sid'Ahmed Ould Babe, ancien commissaire à la sécurité alimentaire sur l'acceptation et la distribution des aliments de bétail achetés par la Fondation de la Snim auprès du groupe Ghadda préalablement refusés par le CSA, Hassena Ould Ely, ancien ADG de la Snim et Mohyedin Ould Ahmed Salek sur le marché de la vente du gisement de F'derik.