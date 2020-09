Aziz garde le silence au cours d’une confrontation avec Hademine

Au centre d’une enquête préliminaire pour corruption présumée pendant sa décennie de règne, et convoqué à nouveau dimanche après-midi, en vue d’une confrontation avec Yahya ould Hademine, ancien premier Ministre (2014/2018), Mohamed ould Abdel Aziz, ex-président mauritanien (2008/2019), refuse toujours de parler aux enquêteurs de la police chargée de la lutte contre les crimes économiques.

L’ancien chef de l’Etat mauritanien justifie son refus « de collaborer » avec les enquêteurs par l’article 93 de la constitution, qui donne au président de la République « une immunité totale, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions », selon l’interprétation de ses avocats.

Au cours des derniers jours, les policiers ont procédé à une série d’actes d’enquête sous forme de confrontations entre différentes hautes personnalités (premier Ministre, ministres et directeurs généraux d’entreprises publiques) sous le régime de Mohamed ould Abdel Aziz.

Ce travail préliminaire, conduit par le pôle anticorruption du parquet, a pour base un rapport établi par une Commission d’Enquête Parlementaire (CEP), dénonçant des faits présumés de prévarication sur l’attribution de 109 marchés, dans les domaines de l’énergie, des infrastructures, la gestion de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), une concession portuaire, la gestion du Fonds National de Revenus des Hydrocarbures (FNRH), un contrat de pêche et la liquidation d’entreprises publiques.