CPE : Confrontations

La police chargée des crimes économiques a commencé depuis deux jours la confrontation entre tous ceux dont les noms figurent dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a été remis par la justice à la police pour procéder à l'enquête préliminaire. C'est une phase très avancée de l'enquête avant la remise de ses conclusions au parquet général. Selon des sources proches de l'enquête, la police a confronté l'ancien premier ministre Mohamed Salem Ould Béchir et l'ancien ministre, du pétrole de l'énergie et des mines Taleb Ould Abdi Vall sur un marché de la SOMELEC du temps où le premier était son directeur général . La police a aussi confronté l'ancien ministre Mohamed Abdallahi Ould Oudaa et le directeur général des infrastructures au ministère de l'équipement et des transports et entre Ould Oudaa et l'ancien ministre de l'économie et des finances Moktar Ould Diay sur le marché des containers du port autonome de Nouakchott. Aussi la police a mis face à face Ould Oudaa (ancien ministre de l'équipement et des transports) et Hassena Ould Ely, l'ancien directeur général du port autonome de Nouakchott. La police procède ainsi: elle fait entendre aux uns et autres les déclarations de leurs collègues sur les dossiers dans lesquels leur responsabilité pourrait être engagée.