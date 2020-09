Les gestes barrières dans le sillage des PFE

Les pratiques familiales et essentielles sont revenues au-devant de la scène, avec l’apparition de la pandémie du Covid-19. La riposte globale contre le Covid-19, engagée à travers le monde combine, entre autres actions, la sensibilisation des communautés pour vaincre la maladie et les comportements à favoriser auprès des ménages et des familles pour améliorer la santé. Les pratiques familiales essentielles sont ainsi au cœur de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les gestes barrières sont des pratiques essentielles pour se protéger contre la Covid19 et éviter de la propager.Force est d’admettre qu’une partie de la réponse internationale a été largement inspirée par les pratiques familiales essentielles.

Face à une forte incertitude sur la mise au point de traitements et d’un vaccin, et face aux enjeux de protection des populations et des services de santé, seule l’application systématique de mesures de prévention, les gestes barrières, peut limiter la propagation de la pandémie.

''Améliorer les pratiques de la famille et de la communauté constitue l’une des trois composantes de la stratégie de Prise en charge intégrée des maladies de l’Enfant (PCIME), encouragée par le département OMS Santé et développement de l’enfant et de l’adolescent (CAH) et l’UNICEF. Il s’agit d’engager, de développer et de soutenir des pratiques familiales essentielles à la survie de l’enfant, à sa croissance et à son développement. L’action des communautés doit être renforcée et les familles soutenues afin que soit prodiguée à l’enfant toute l’attention nécessaire à sa survie, à sa croissance et à son développement ». La pandémie du Covid-19 a fait apparaître une nouvelle donne e. D’autant Il est désormais essentiel que les enfants, à l’image de leurs parents, intègrent dans leur quotidien les gestes barrières, pour se protéger et protéger les autres. Le port du masque, le lavage des mains et les autres gestes barrières sont indispensables !

En toute saison, et plus particulièrement face à l’épidémie de Covid-19, le lavage des mains est primordial. Au-delà des simples messages de prévention, il est nécessaire, de l’avis des spécialistes, que l’importance de ces gestes soit comprise. En effet, l’enjeu est la responsabilisation des enfants dans leurs pratiques sociales, mais aussi vis-à-vis de leur propre santé et de celle des autres.

PFE prémonitoires

Ces règles de de prévention basiques, simples et faciles à respecter, sont depuis longtemps pratiquées grâce à des campagnes de sensibilisation : affiches et visuels pédagogiques dans les marchés, les écoles, les postes de douane, mais aussi diffusion de messages simples dans des langues courantes par l’UNICEF, à travers les bonnes pratiques familiales essentielles. La généralisation de ces mesures de base de santé publique autour du lavage des mains (si cher à l’UNICEF), du port des masques et du respect des distances a permis de lutter efficacement contre la COVID -19.

« Améliorer les pratiques de la famille et de la communauté constitue l’une des trois composantes de la stratégie de Prise en charge intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME). “Il s’agit d’engager, de développer et de soutenir des pratiques familiales essentielles à la survie de l’enfant, à sa croissance et à son développement”.

Dans une réponse qui est souvent fortement médicalisée et contrôlée, la mobilisation communautaire efficace adopte une approche coordonnée pour travailler avec les responsables locaux de confiance à la réponse globale, les structures et réseaux communautaires existants, et un large éventail de partenaires et d’alliés dans le cadre d’actions interdépendantes et complémentaires. Il était crucial d’intervenir rapidement sur la mobilisation communautaire pour réussir à contenir la maladie.

Dans le sillage de la mise en œuvre des pratiques familiales essentielles, le rôle des agents communautaires dans la lutte contre la COVID-19 est tout aussi primordial. La gestion des épidémies dépend fortement des capacités et du dynamisme des mécanismes de prévention mis en exécution par les agents communautaires.

Par le passé, les pratiques familiales essentielles ont permis de freiner le taux de mortalité, ancrer dans la mentalité des populations les règles d’hygiènes et permettre une survie des enfants à travers des activités de sensibilisation et de campagne communautaire. L’irruption de la maladie à coronavirus montre à quel point les PFE sont pertinentes, opportunes et efficaces.

THIAM Mamadou