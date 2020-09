Trois nouvelles victimes de noyade au Hodh Gharbi

Très pluvieux, l’hivernage 2020 continue à faire des victimes. Trois (3) enfants dont l’âge varie entre 10 et 11 ans, sont morts noyés ce jeudi 24 septembre, dans un lac de la région du Hodh Gharbi (située à plus de 800 kilomètres au Sud/Est de Nouakchott), rapporte la presse locale, citant des sources bien informées.

« Le lac dans lequel ces 3 enfants ont péri se trouve prés de la localité de Ghotob, relevant de la commune de Hassi El Ahmed Bechne, dans le département de Kobenny » frontalier du cercle de Nioro Sahel au Mali, selon le site d’informations en ligne « Al Akhbar ».

Les pluies diluviennes provoquant des inondations, rappelle-t-on, causent actuellement des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts

matériels dans tout le Sahel.