CEP: instructions présidentielles

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a donné ses instructions au gouvernement sur la nécessité de faire exécuter les recommandations de la commission d'enquête parlementaire dans les différents départements ministériels. Ces directives sont intervenues à la suite de la communication en Conseil des ministres du premier ministre relative aux travaux de cette commission d'enquête parlementaire dont le rapport a été aussitôt remis à la justice qui fait son travail en toute indépendance et dans une totale transparence. Le processus des enquêtes sur les dossiers se poursuit normalement sous la tutelle et le contrôle exclusif des autorités judiciaires, a ajouté le premier ministre. Le premier ministre a confirmé que les recommandations de la CEP relatives aux réformes à entreprendre ont été transférées à chaque département et que les modalités de leur exécution vont commencer avec la préparation des textes législatifs et réglementaires qui permettent cette exécution.