Les victimes du passif humanitaire reçues par le président de la CNDH

Le président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), maître Ahmed Salem ould Bouhoubeini, a reçu en audience une délégation du Cadre de Concertation des Victimes des Evénements de 1989/1991 (CC/VE) en Mauritanie, conduite par son président, Sylla Samba Demba, annonce une déclaration du collectif rendue publique mercredi.

Ces événements enregistrés sous le régime du colonel Maaouya ould Sid’Ahmed Taya, rappelle-t-on, se sont traduits par des déportations massives, des expropriations, diverses formes de violations des droits humains et surtout les exécutions extrajudiciaires de plusieurs centaines de militaires issus de la communauté noire.

Au cours de cette audience, « les échanges ont tourné autour du passif humanitaire, notamment des voies et moyens pour régler ce problème, qui reste une épine au pied de la Mauritanie.

La délégation a trouvé une oreille attentive auprès du président de la CNDH. Ce qui a permis de rappeler les morts, les handicapés à vie, la situation des veuves et orphelins, qui reste d’actualité, malgré une amorce timide de règlement.

La délégation de la CC/VE a sollicité une implication du président denla Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) dans la recherche d’une solution juste et équitable, fondée sur les 4 devoirs que sont : le devoir de vérité, le devoir de justice, le devoir de réparation et le devoir de mémoire.

Le président de la CNDH a exprimé la disponibilité de l’institution pour la recherche d’un règlement de ce problème, indiqué des pistes de solution et rappelé que cette organisation est au service des citoyens, et ne ménagera aucun effort, pour contribuer au respect et à la promotion des droits humains ».

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) est un organe consultatif, qui conseille le gouvernement et le parlement dans le domaine des droits humains.