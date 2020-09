La FAO rend hommage à Abdessalam Ould Mohamed Saleh

A l’occasion était la 35eme session de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient, qui s’est tenue virtuellement les 21 et 22 Septembre sous la présidence d’Oman, le directeur général de cette institution onusienne a rendu un vibrant hommage à notre compatriote Abdessalam Ould Mohamed Saleh. Le tout nouveau ministre du pétrole, de l’énergie et des mines était jusqu’à sa nomination le représentant régional de la FAO pour l’Afrique du Nord et le Proche Orient. Dans son discours, lu par visioconférence, le DG s’est dit honoré ‘’de rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas présent à cet événement aujourd'hui, mais qui a joué un rôle clé dans la direction des travaux de la FAO dans la région pendant de nombreuses années. M. Abdessalam Ould Ahmed a rendu un service remarquable aux habitants de cette région. Nous tous qui le connaissons avons apprécié ses connaissances, son expérience et son engagement à bâtir une région où chaque femme, chaque homme et chaque enfant a accès à une alimentation durable et saine.’’ ‘’Je lui souhaite bonne chance dans son nouveau rôle ministériel dans son pays d'origine, la Mauritanie’’, a conclu le DG.

A noter que la conférence régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen Orient est une conférence Ministérielle qui regroupe trente pays de la Mauritanie au Pakistan et se réunit tous les deux ans pour définir les priorités régionales en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole.



Elle se tenait cette année sous le thème ‘’transformer les systèmes alimentaires pour réaliser les Objectifs de Développement Durable’’