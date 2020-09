Sahel : pourparlers

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le commandant des forces Barkane Marc Conryut ont entrepris ce mercredi à la présidence des pourparlers sur la situation au Sahel. Selon l'agence mauritanienne d'information, le président de la République et le responsable militaire ont aussi évoqué d'autres questions d'intérêt commun. Trois responsables Mauritaniens ont assisté aux entretiens, notamment le directeur du cabinet du président Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, Isselkou Ould El Welly et le chef du troisième bureau de l’Armée, Ahmed Ben Awv. La force Barkane esr constituée d'unités militaires françaises qui sont passées en février 2020 de 4500 soldats à 5100 éléments