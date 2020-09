Ould Ghazouani aux États-unis

Selon des sources citées par le site Meyadine, le président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se prépare à entreprendre un voyage aux États-unis d'Amérique. Officiellement, le président de la République devrait prendre part à New York comme il l'a fait l'année passée aux travaux de l'assemblée générale des Nations unies. Officieusement, en marge de la réunion, le président de la République rencontrera certaines personnalités internationales avec lesquelles il abordera des questions d'actualité. L'Assemblée générale des nations unies intervient dans un contexte marqué par une recrudescence inquiétante du coronavirus en Occident et par une dynamique de normalisation de certains pays arabes avec l'État d'Israël. Il ya quelques jours à l'occasion de la cérémonie de reconnaissance par les Émirats arabes unis et Bahreïn de l'État hébreu, le tonitruant président américain Donald Trump a déclaré que six autres pays arabes seraient dans les derniers réglages qui précèdent cette normalisation. Déjà, les noms de la Mauritanie, du Soudan et du Maroc sont régulièrement cités comme les pays qui rejoindront l'Egypte (1979 ), la Jordanie (1994 ), les Émirats arabes unis et le Bahreïn (2020) dans le cercle encore restreint des pays arabes ayant décidé de normaliser avec Israël.