Délégués d'Afroport: ‘’la diminution des travailleurs de la société n'est pas justifiée "

Les délégués de la société Afroport Abu Dhabi, qui gère l'aéroport International Oumoutounsi, ont ont déclaré que la diminution des travailleurs de la société n'était pas justifiée. Dans un communiqué, les délégués ont rappelé que la société prétend que ses entrées ont baissé à cause des effets du coronavirus et de l'utilisation de nouvelles méthodes de gestion. Et les délégués d'ajouter que la société se base sur le système des heures supplémentaires, ce qui signifie qu'elle souffre d'un manque de travailleurs et fait de leur augmentation une priorité. Les délégués ont rappelé qu'Afroport est un investissement étranger pour lequel la Mauritanie a concédé l'une de ses institutions les plus sensibles pour augmenter une productivité et que beaucoup de points d'interrogation planent sur l'incidence de cet investissement sur cette productivité. Les délégués ont aussi déclaré que la diminution des travailleurs est illégale puisqu'elle n'a pas respecté les procédures. Les délégués ont exprimé leur opposition à toute mesure (promotion, révocation, suspension.... nomination..) qui ne se fonde pas sur des critères clairs et transparents. Les délégués ont appelé à la nécessité du respect des lois mauritaniennes dans toute décision ou mesure mais aussi dans le calcul des salaires, des droits et des avantages.