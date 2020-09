Le programme prioritaire Elargi présenté aux PTF

Le programme prioritaire Elargi du président de la République a été présenté, ce mardi 22 septembre, aux partenaires techniques et financiers, lors d’une rencontre organisée par le Ministère des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs, à l’ancien palais des congrès de Nouakchott. Ce programme vise, affirme Kane Ousmane, ‘la mise en place des conditions d’une reprise économique durable, inclusive et innovante’’. Il s’étalera sur 30 mois (2020-2022), estime-t-il, et demandera la mobilisation d’un montant de 24,2 milliards MRU, soit environ 8,5% du PIB. ’’Ce programme est une extension, souligne Kane, du programme prioritaire N°1 du président de la République à un ensemble d’actions ciblées. Elles ont été retenues pour leur effet rapide attendu sur l’emploi et la croissance, sur la lutte contre la pauvreté et sur la relance des secteurs productifs de l’économie nationale. Pour le ministre des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs, ‘’le programme de relance sera accompagné par des réformes profondes pour permettre l’atteinte des objectifs visés. Il s’agit, entre autres, de jeter les bases d’une croissance économique accélérée, durable et inclusive ; de créer des emplois pérennes et diversifier les revenus ; d’améliorer, de façon significative, le taux de couverture des besoins alimentaires du pays ; d’assurer un accès à des services sociaux de base de qualité ; de renforcer la solidarité de la Nation avec les groupes les plus démunis’’. ‘’Le plan s’articule autour de six axes : (i)développement d’infrastructures de soutien à la croissance ; (ii)amélioration de l’offre sociale et soutien à la demande ;(iii=valorisation du potentiel des secteurs productifs et accélération de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire ; (iv)appui au secteur privé(formel et informel) ;(v=reboisement et création d’emplois et (vi)gouvernance et mise en œuvre du programme’’. De l’avis de Kane Ousmane, ‘’le programme devra générer des résultats importants en termes de développement économique et d’amélioration des conditions de vie des populations, à travers notamment : -la réduction de la pauvreté et de l’extrême pauvreté ; -l’amélioration des infrastructures socio-économiques de base ; -la formalisation du secteur informel ; -l’accroissement du taux de couverture des besoins alimentaires du pays ; -le développement d’espaces conviviaux notamment au niveau des grands centres urbains ; -l’adoption d’un cadre propice au développement du secteur privé’’. Enfin, le ministre des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs a assuré ‘’qu’encore plus d’efforts seront déployés pour une mise en œuvre harmonieuse de ce programme’’. Des présentations sectorielles faites par les secrétaires généraux des ministères de l’Equipement et des Transports, de la Santé, des Pêches et de l’Economie Maritime, des Affaires Economiques ainsi que la ministre de l’Environnement et du Développement Durable ont permis de détailler les principales actions par secteur, leurs objectifs spécifiques et leurs coûts respectifs. Les différents partenaires techniques et financiers ont pris la parole. Rappelons que ce programme avait été annoncé par Ould Ghazouani, le 2 septembre 2020, dans son discours à la Nation, lorsqu’il avait donné le ton en déclarant, ’’l’exécution de ce programme sera une occasion pour réaliser une profonde mutation structurelle au sein de notre système économique’’. 