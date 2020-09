SOS Esclaves : Atelier de formation

L'organisation des droits humains SOS Esclaves organise les 21 et 22 septembre une session de formation au profit de ses points focaux des wilayas de l'Assaba, de l'Adrar, du Hodh Chargui et de cinq membres de son bureau exécutif sur le plaidoyer et renforcement des capacités juridiques dans le cadre du lancement d'un projet financé par le Royaume de la Hollande. Dans son allocution d’ouverture, le président de l’organisation, Boubacar Messaoud a rappelé l'approche qu’adopte cette dernière et sa stratégie d'éradiquer l'esclavage aussi bien en termes de séquelles qu'en termes de pratiques. Ould Messaoud a regretté que les institutions officielles chargées de gérer la problématique et ses corollaires dont la pauvreté, l'ignorance, la marginalisation et autres ne prennent aucune peine de faire participer ni à la conception de leurs programmes ni à leur mise en œuvre ni à l'identification des bénéficiaires de leurs actions ni au sein de leur administration, notamment le Conseil d'administration, les représentants des organisations travaillant comme SOS Esclaves dans le domaine depuis plus de 25 ans. Avant lui, un conseiller du ministère de la justice représentant son département a exprimé la disposition de celui-ci à collaborer avec toutes les organisations des droits de l'homme pour promouvoir la justice et l'équité entre tous les citoyens. A son tour, Ahmed Salem Ould Bouhoubeyni, le président de la commission nationale des droits de l'homme s'est dit honoré de se retrouver à côté de ce grand militant des droits de l'homme qu'est Boubacar Messaoud dont l'organisation est une structure respectable et connue pour son long combat dans la lutte de la défense et de la promotion des droits humains. Le président de la CNDH a invité les organisations de la société civile à collaborer avec les institutions professionnelles indépendantes comme la CNDH et Taa'zour qui viennent de signer un partenariat pour qu'ensemble ces organisations atteignent les objectifs de défendre et de promouvoir les droits de l'homme et se dressent contre leur violation dont l'esclavage est l'une des plus inhumaines. Ould Bouhoubeyni dont l'institution se prépare à entreprendre une caravane qui va sillonner le pays pour identifier des cas d'esclavage a exhorté SOS Esclaves et les autres organisations à participer à la mise en œuvre de la stratégie de la CNDH qui a mis sur pied un mécanisme objectif d'identification des cas d'esclavage. Le président de la CNDH a exprimé la disposition de son institution à accompagner tous les cas d'esclavage et à travailler avec SOS Esclaves pour que les dossiers pendants devant les juridictions soient traités. Le projet intitulé " Renforcement des capacités juridiques et de plaidoyer au profit des victimes de l'esclavage " est financé par le Royaume de Hollande pour une durée d'une année.