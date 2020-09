Pas d’internet pendant les épreuves du BAC

Méthode artisanale et hors du temps pour éviter le pompage chez les candidats au BAC. En effet, les usagers d’Internet mobile sont privés de ce service du samedi 19 au mardi 22 septembre 2020, à cause de l’organisation des épreuves du baccalauréat. Cette mesure dont l’objectif est d’empêcher « la triche » dans le déroulement de l’examen, est appliquée par les 3 opérateurs de téléphonie mobile de la place, à savoir la Mauritel (filiale de Maroc Télécom), Chinguitel (filiale de la soudanaise Expresso) et la Mauritano/Tunisienne des Télécommunications (Mattel- association entre Tunisie Télécom et des privés nationaux).

Cette situation porte un énorme préjudice à des centaines de milliers d’usagers, qui ne retrouvent la connexion que pendant la soirée, sauf pour quelques rares privilégiés.

Au plan économique, des pertes réels pour certains secteurs, notamment dans l’informel, dont l’impact reste à évaluer.