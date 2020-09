L'examen du baccalauréat pour l'année 2020/2021 a commencé ce samedi 19 septembre sur l'ensemble du territoire national. Selon les statistiques fournies par l'agence mauritanienne d'information, 49754 terminalistes répartis sur 136 centres dont 81 à l'intérieur participent à cet examen qui consacre la fin du cycle secondaire qui est de 7 ans en Mauritanie. Le pourcentage des filles représente cette année 50,80% c'est à dire 25472 candidates à l’obtention du précieux sésame qui permet d'entamer les études universitaires. Les candidats de cet examen qui dure 4 jours se répartissent entre les filières Lettres Modernes, lettres originelles, mathématiques, sciences naturelles et sciences techniques.

Les deux autres examens nationaux, le BEPC et l'entrée en sixième sont prévus respectivement le 28 septembre et le premier et deux octobre prochains.