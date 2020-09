Aziz à Benichab

L'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz est arrivé dans la soirée du vendredi dans sa ferme située dans les environs de Benichab après trois semaines de refus des autorités de le laisser se déplacer librement. Ould Abdel Aziz a été aussi convoqué trois fois par les enquêteurs de la police des crimes économiques et financiers et gardé à vue pendant huit jours dans les locaux de la direction générale de la sûreté nationale. Les biens de l'ancien président et ceux de certains de ses proches ont été saisis. L'ancien président a reconnu dans une conférence de presse organisée 36 heures après son élargissement qu'il a refusé de collaborer avec les enquêteurs mandatés par le parquet général pour procéder à une enquête préliminaire considérant d'une part l'illégalité des procédures puisque, selon lui, il bénéficie d'une immunité constitutionnelle garantie par l'article 93 de la constitution et d'autre part que cette histoire le vise particulièrement avec quelques proches pour l'empêcher de faire la politique. Comme lui, le collectif de sa défense a maintes fois au cours de conférences de presse et à travers des communiqués dénoncé l'irrégularité des procédures judiciaires enclenchées à l'encontre de leur client.