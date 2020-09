Signature d’une convention entre la Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) et la Mutuelle de Crédit et d’Epargne (MEC)

La Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM) et la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MEC) ont signé jeudi en début d’après-midi, une convention d’Assistance Technique et Financière, d’un montant global de 28 millions de MRU, en conformité avec l’option de cette institution, visant à appuyer la stratégie de la microfinance, dont l’objectif est de « contribuer à un changement social et économique durable ».

La nouvelle convention va permettre « à la NBM d’offrir une assistance technique et financière accessible aux populations à faibles revenus». Ce partenariat comporte « la formation complète du personnel de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit (MEC), dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités, le soutien à la sécurité informatique sous forme d’octroi de matériel informatique (systèmes et logiciels+formation afférente, partage d’infrastructures de sécurité informatique), offre de « Core banking» mise à disposition de certaines agences, ligne de financement, facilités de rétrocession, conseils en matière de structuration de syndication de prêts, mise en place d’un programme de marketing », selon les explications de Dieng Adama Boubou, DG de la Nouvelle Banque de Mauritanie, qui s’exprimait au terme de la cérémonie de signature de la convention.

La Mutuelle d’Epargne et de Mauritanie (MEC) est installée en Mauritanie depuis 2017, avec la vocation « d’un rôle social d’accompagnement des activités économiques au profit d’individus à faibles revenus, principalement dans les filières élevage, maraîchage, pêche artisanale et transport terrestre».