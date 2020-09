Le DG du PANPA lors de la journée de concertation sur les activités portuaires: ‘Le port doit être un véritable pôle de développement et une pièce maîtresse dans le développement global du pays’’

La direction du port de l’amitié a organisé, jeudi à Nouakchott, une journée de concertation sur les modèles des charges des activités portuaires.

Dans le discours qu’il a prononcé, à cette occasion, le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’haïmid a déclaré que l’organisation de cette journée, la première du genre, prouve que le port de l’amitié accorde une grande importance aux réformes du Président de la République et à son ambitieux programme. Il a ajouté que le port applique, dans le cadre de ses activités, les normes et la réglementation en vigueur particulièrement le décret qui lui accorde de larges attributions pour renforcer son rôle dans les domaines de la coordination et de la normalisation des activités portuaires afin de protéger les entreprises vitales et rapprocher ses services des utilisateurs.

De son côté, le directeur du port, M. Sid’Ahmed Ould Raïs a indiqué que son établissement doit être un véritable pôle de développement et une pièce maitresse dans le développement global du pays, soulignant que le port a entrepris une série de réformes visant sa modernisation, l’amélioration du climat des affaires et l’instauration de la transparence dans la gestion de ses différentes activités.

Pour sa part, le président de l’union des services et professions libres, M. Mohamed Ould Waled a précisé que les modèles des charges des activités portuaires que le port va signer avec les acteurs privé constituent un pas important dans la réalisation d’un secteur privé fort et organisé pouvant contribuer au développement du pays.

La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres des finances et de la santé.