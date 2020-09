L’UFP réclame des mesures d’urgence contre les inondations

L’Union des Forces de Progrès (UFP/opposition) appelle à des mesures d’urgence face aux inondations en Mauritanie, dans une déclaration rendue publique mardi. Le document décrit « les images de désolation qui montrent l’ampleur de la catastrophe à laquelle font de nombreuses populations dans notre pays, dans de nombreux autres pays de la sous-région et à travers le monde, en raison des inondations d’une ampleur exceptionnelle, qui emportent tout sur leur passage : habitations, bétails et malheureusement dans certains endroits, des personnes et leurs biens.

C’est le cas tout particulièrement dans le Guidimakha, les 2 Hodhs et le long de la vallée du fleuve Sénégal, à l’image de la ville de Rosso, quasiment sous les flots, dont la population est en grande partie dans le dénuement, le désarroi et le désespoir » alors que les spécialistes prévoient un phénomène de longue durée, qui n’en est qu’à ses débuts.

Ainsi « des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes et leurs biens sont menacées. Des villes, des villages et des campements risquent d’être rayées de la carte, ou en grande partie submergés en raison de la destruction de longue date, des installations de régulation des eaux et de protection (digues et canaux) et la démission traditionnelle des autorités depuis des décennies face à leurs responsabilités ».

Dans ce contexte sans précédent, « il est urgent que soient prises par les pouvoirs publics et toutes les bonnes volontés, les mesures d’urgence absolue qui s’imposent, suivant les zones menacées ou déjà affectées. Partout il existe des risques de débordement des eaux, particulièrement pour les villes situées au bord du fleuve, les autorités devraient observer une vigilance absolue et entreprendre des travaux de renforcement ou de reconstruction des digues existantes, ainsi que des voies de déviation et de canalisation d’eau dont la plupart datent de l’époque coloniale ».

La déclaration réclame également l’évacuation et la réinstallation à des endroits sécurisés, les populations sous la menace des eaux et « une mobilisation populaire, pour faire face à toutes les éventualités».