Délégation officielle pour le soutien du candidat mauritanien à la DG de l'Asecna

Une délégation officielle présidée par le ministre de l'équipement et des transports a quitté Nouakchott ce dimanche en direction de Dakar pour soutenir le dossier du candidat de la Mauritanie pour le poste de directeur général de cette importante institution d'Afrique et de Madagascar. La capitale sénégalaise abrite le 66eme Conseil des ministres de l'Asecna dont l'un des points de son ordre du jour est l'élection d'un nouveau directeur général. Quatre candidats rivalisent à ce poste dont le candidat mauritanien Hassena Ould Ely, un ancien directeur général du port autonome de Nouakchott. La délégation comprend en plus du ministre, le conseiller chargé de l'aviation civile, le directeur de la coopération internationale et des organisations internationales au ministère des affaires étrangères et de la coopération, le directeur général de l'aviation civile et le candidat au poste de DG de l'Asecna.