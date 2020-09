"Aziz m'a insinué de soutenir un autre candidat qui n'est pas Ghazouani ", dixit Ould Maham

L'ancien ministre Sidi Mohamed Ould Maham a déclaré que lors de la présidentielle de 2019, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz lui aurait insinué la nécessité de soutenir un candidat autre que Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à travers l'orientation du vote de quelques notables et grands électeurs vers l'un des autres candidats à la présidentielle. Cette révélation de l'ancien président de l'Union pour la république intervient en réponse à la question d'un blogueur qui lui a demandé si effectivement l'ancien président lui avait insinué de la nécessité d'orienter le vote de quelques notables et grands électeurs pour soutenir un autre candidat qui n'est pas celui investi officiellement par le pouvoir et s'il avait refusé. Ould Maham a répondu: " Oui, je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas refusé ".