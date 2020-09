BIT/DFTP: ﻿Validation des acquis de l'expérience professionnelle

Le BIT, en collaboration avec la Direction de la Formation Technique et Professionnelle a organisé, le 9 septembre 2020, à Nouakchott, une journée de concertation et d’échanges dont l’objectif est d’analyser, formuler des suggestions et recommandations en vue de proposer une liste de métiers, devant faire l’objet d’une expérimentation de la certification professionnelle de travailleurs issus des secteurs formel et informel.

Cet atelier est réalisé à la suite d’un processus de formation-action sur la validation des acquis de l’expérience (VAE) initié par le BIT, au bénéfice des acteurs nationaux, institutionnels, employeurs, travailleurs et opérateurs de formation, devant collaborer pour l’opérationnalisation de l’arrêté sur la VAE, pris par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Reforme. ). Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Promopêche, financé par l’Union européenne.

‘’La professionnalisation des travailleurs ne concerne pas exclusivement les jeunes entrant dans le marché du travail et issus du dispositif de formation. Elle touche également les catégories ayant développé leurs connaissances et savoir-faire ou acquis leurs compétences par autoformation en famille, en situation de travail ou par apprentissage’’, a déclaré Frederico Barroeta, Point focal du BIT en Mauritanie. Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation et de la Réforme, M. Mohamed Malainine Ould Eyih, ‘’ la validation des acquis de l’expérience est le parcours de certification qui permet à chacun d'adopter les compétences acquises par la formation, afin d'obtenir une reconnaissance officielle des autorités compétentes’’.

Selon le ministre, ‘’cette approche réalise le principe de parité en matière d'accès à la formation professionnelle, en particulier pour ceux qui ont acquis leurs compétences et leurs connaissances par l'autoformation, au sein de la famille, ou dans les ateliers du secteur informel, notant que la formation technique et professionnelle est un outil efficace pour lutter contre le chômage, la pauvreté et la marginalisation’’.

De son côté, Mme Madeilène Englen, représentant l'Union européenne, a réitéré l’engagement de l’Union européenne à accompagner les efforts du gouvernement mauritanien, du secteur privé et des partenaires sociaux, afin de promouvoir une formation technique et professionnelle de qualité, répondant aux besoins des populations avec la création d’emplois décents.

Pour rappel, le gouvernement mauritanien avait élaboré et officialisé un arrêté ministériel (n°000354 en date du 20 mai 2020) portant validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle.

Les 30 participants ont suivi au cours de l’atelier une présentation du cadre de certification de la Fonction Publique et celle d’un modèle de répertoire des métiers dans le domaine du BTP. Par la suite, ils ont suivi une communication sur l’arrêté de VAE pour la certification