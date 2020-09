CPE: " Vous pas bouger "

Selon des sources citées par le site Mourassiloun, les enquêteurs mandatés par le parquet dans les dossiers du rapport de la commission d'enquête parlementaire auraient refusé des demandes formulées par certaines personnalités impliquées dans l'enquête. C’est ainsi que la demande de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz pour aller à Benichab a été rejetée et que celles des ministres Dia Malal et Hassena Ould Ely ont aussi été tout simplement refusées. Les autorités ont pourtant permis à l'actuel administrateur directeur général de la Snim Moktar Ould Diay de voyager à l'étranger pour l'accomplissement d'une mission dont la nature n'a pas été rendue publique. Moktar Ould Diay, qui a occupé des postes très importants dans la décennie mise en cause de Mohamed Ould Abdel Aziz, notamment comme puissant directeur général des impôts puis non moins puissant ministre de l'économie et des finances et l'un des plus grands soutiens du président des pauvres qu'il considérait " plus important pour les Mauritaniens que l'eau, l'électricité et les infrastructures " et qui est cité dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire est le seul responsable qui n'a pas été débarqué de sa haute fonction d'ADG de la Snim malgré ses convocations par les enquêteurs. Mieux, le conseil d'administration de la société minière vient de lui renouveler sa confiance. Une situation que beaucoup d'observateurs ne comprennent pas vraiment.