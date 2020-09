Nouakchott: Reprise des vols internationaux

Les vols internationaux à l’arrivée et au départ de la Mauritanie, ont repris ce vendredi, après une interdiction de six mois, à cause de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), selon de sources officielles.

Une circulaire fixe le protocole sanitaire des vols à l’arrivée de l’Aéroport International « Oum Tounsi » de Nouakchott.

Ainsi « les passagers doivent présenter un certificat de test négatif à la COVID-19, délivré par un laboratoire agréé et datant de mois de 3 jours. Les voyageurs en transit sont soumis aux mêmes conditions ».

Les membres d’équipage « ne sont pas concernés par ce protocole, sauf dans les cas d’individus présentant des signes de COVID-19 ».