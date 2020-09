Ghazouani au chevet des victimes d’inondations

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, effectue ce jeudi, une visite à l’Est du pays, notamment dans les localités de Bassiknou et Adel Bagrou, région du Hodh Oriental, toutes les 2 situées à plus de plus de 1200 kilomètres de la capitale.

Ces villes ont été victimes de pluies diluviennes provoquant des inondations avec pertes en vies humaines et énormes dégâts matériels.

Ainsi, le chef de l’Etat mauritanien est arrivé jeudi, en début d’après-midi, dans la localité d’Adel Bagrou.

Ces pluies ont également fait des dégâts dans d’autres régions situées à l’Est et au Sud de la Mauritanie.