Ghazouani visite les zones sinistrées

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani entreprendra le jeudi 10 septembre courant une visite des zones sinistrées à cause des fortes intempéries dans la wilaya du Hodh Chargui. Le président devrait se rendre à Bassiknou et à Adel Bagrou qui sont particulièrement touchées et complètement isolées à cause des eaux de pluie qui ont occasionné des dégâts matériels et humains avec la mort de trois personnes dont deux enfants à Legneiba dans le département de Basslknou et une femme au niveau de la moughataa de Nema. En 2008, le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi avait aussi visité la ville de Tintane que de très fortes précipitations ont noyée et ont quasiment "rasé " toutes ses habitations. Les autorités avaient à l'époque décidé de créer une agence pour la reconstruction de cette ville et pour laquelle des fonds substantiels avaient été mobilisés. La gestion avait été confiée à l'ancien premier ministre Ismaël Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya.