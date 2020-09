Ghazouani a reçu en audience l’envoyé américain pour le Sahel

Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience lundi après-midi, l’envoyé spécial des Etats- Unis pour le Sahel, Peter Pham, qui effectue actuellement une visite dans le pays, rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Au cours de cette audience, «les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la situation dans la sous-région du Sahel ».

Il s’agit notamment des questions concernant « l’évolution de l’Etat de droit, l’évolution sociale et les droits humains, les efforts visant à améliorer les liens commerciaux entre les 2 pays, et le partenariat dans le domaine de la sécurité….. J’ai beaucoup apprécié le point vue du président sur l’évolution de la situation au Sahel, et en particulier au Mali. Notre objectif au Sahel est de favoriser une approche qui permette aux gouvernements ouest-africains de s’attaquer aux origines de l’insécurité dans la région, de maîtriser les sources de propagation de la violence et œuvrer à la stabilité, avec une aide coordonnée de la communauté internationale, et des Etats-Unis en particulier », a déclaré le diplomate américain.

Il a par ailleurs rappelé les éléments clefs de son mandat au Sahel, relatifs à la coordination avec tous les partenaires et visant à appuyer les efforts de stabilisation au Mali.

Au cours de sa visite en Mauritanie, l’envoyé spécial américain au Sahel rencontre d’autres responsables gouvernementaux, les acteurs de la société civile et le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel.